رسميا.. إلغاء بطولة أمم أوروبا تحت 17 عامًا بسبب كورونا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه قرر إلغاء بطولة أوروبا تحت 17 عامًا للرجال والسيدات، والتي كانت مقررة في 2021، بسبب استمرار تأثيرات فيروس كورونا.

 

وأضاف الاتحاد الأوربي للعبة في بيان "بناء على متابعتنا المستمرة لتطورات الجائحة، وبعد التشاور مع الاتحادات الأعضاء وهم 55 اتحادا، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري، إلغاء أو تأجيل بعض بطولات منتخبات الشباب المقررة في 2020-2021".

 

وقال الاتحاد الأوروبي أيضًا إن بطولة أوروبا للرجال تحت 19 عامًا، ستمضي قدمًا، وستقام في رومانيا في يوليو/تموز المقبل، على أن تقام بطولة السيدات في روسيا البيضاء في يوليو/تموز وأغسطس/آب.

 

وسبق للاتحاد الأوربي لكرة القدم، تأجيل بطولة أوروبا 2020 إلى العام المقبل، بسبب الموقف الصحي حول العالم أيضًا.

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