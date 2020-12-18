موسيماني يخضع لمسحة طبية أخيرة لتحديد موقفه من السفر مع الأهلي للنيجر

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يتحدد مصير الجنوب أفريقي بيتيو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة لاقدم بالنادي الأهلي اليوم، من السفر مع بعثة المارد الأحمر إلى النيجر لمواجهة سونيديب في دور ال32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



ويغيب موسيماني عن مباراة فريقه اليوم أمام المحلة في الدوري العام، سبب إصابته بفيروس كورونا.



ويخضع الجنوي أفريقيا حاليا للعزل بأحد مستشفيات القاهرة، وأجرى مسحة طبية اليوم لتحديد موقفه من المشاركة مع الفريق للنيجر.



ويستضيف المارد الأحمر فريق غزل المحلة اليوم على ملعب الأهلي we السلام، في إطار الجولة الثانية من الدوري الممتاز، ومن المقرر أن تتجه بعثة الفريق إلى النيجر مباشرة عقب مباراة اليوم.



ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي اليوم أمام غزل المحلة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.



خط الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول.



خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي.



ثلاثي قبل المهاجم: جيرالدو – أفشة – كهربا.



خط الهجوم: محمد شريف.





