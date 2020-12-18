مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات مدينة العبور

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:04 م
مدينة العبور
مدينة العبور
أحمد الشيخ
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قام المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية و تطوير المدن،  بجولة تفقدية بمدينة العبور، يرافقه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، وذلك لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.

واستهل المهندس علاء عبدالعزيز، جولته بتفقد مشروع إنشاء نفق"عداية نفقية" لحماية خطوط المياه العكرة المغذية لمحطة تنقية مياه العبور المتعارضة مع الطريق الأوسطي بتكلفة ١٥٨ مليون جنيه، مطالباً بالانتهاء من المشروع في التوقيتات  المحددة نظراً لأهمية الطريق الاوسطي.

كما  تفقد مساعد نائب رئيس الهيئة، أحد الأندية التى يتولى الجهاز تنفيذها بالحي الثالث، والمكون من ملعب كرة قدم، و حمام سباحة أوليمبي، وحمام غطس أوليمبي، وحمام سباحة للأطفال، ومبنى اجتماعى، وملاعب تنس وسلة، وخماسي، ومسجد، ومبني جراج، ومسطحات خضراء، ومبني كافتيريا  بنسبة إنجاز بلغت 98 %،  وبتكلفة 100 مليون جنيه.

وشدد المهندس علاء عبد العزيز، على سرعة الانتهاء من المشروع حتى يتسني تسليمه للشركة المشغلة لافتتاح النادى بالمدينة، مشيرا إلى أن الزيارة تأتى فى إطار المتابعة الدورية لما يجري تتفيذه من مشروعات بالمدن الجديدة.


من جانبه أكد المهندس أحمد عمران، دفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، وتكثيف فرق العمل للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية في التنفيذ.

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