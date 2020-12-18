حقيقة اتجاه الحكومة لخصخصة مصانع الغزل والنسيج

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:04 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
كشف المركز الاعلامي التابع لمجلس الوزراء حقيقة المنشور المتداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اتجاه الحكومة لخصخصة مصانع الغزل والنسيج.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة مصانع الغزل والنسيج، مُوضحةً أن مصانع الغزل والنسيج تعمل بشكل طبيعي ومنتظم.

وأشارت الوزارة إلى أنه جار تنفيذ خطة شاملة وغير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بتكلفة تقدر بنحو 21 مليار جنيه، باعتبارها إحدى أهم الصناعات المصرية المتميزة، حيث ترتكز خطة التطوير على تحديث منظومة تداول وإنتاج القطن، وكذلك تطوير المحالج، بالإضافة إلى تطوير شركات الغزل والنسيج ورفع كفاءة العاملين بها.

وفي إطار خطة الدولة لتطوير المحالج، باعتبارها الحلقة الأولى في سلسلة حلقات صناعة الغزل والنسيج، تم الانتهاء من تطوير المحلج الأول بمحافظة الفيوم، وجار استكمال تطوير 3 محالج في الوجه البحري، على أن يتم البدء في تطوير 3 محالج أخرى، إلى جانب العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ خطة التطوير الخاصة بالمحالج على مستوى الجمهورية، في حين يتم العمل أيضًا على دمج عددًا من شركات الغزل والنسيج، بما يسهم في تحسين الأداء.
وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى التأثير سلبًا على الرأي العام.

أخبار تهمك

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ حوالي 16 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة الـ14

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نقل محمد منير للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الزمالك يكشف حقيقة الصفقة التبادلية الكبرى مع بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة

منذ أقل من ساعتين

عرض سعودي لضم نجم الزمالك

منذ ثلث ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم مصير باتشيكو بعد التعادل مع بيراميدز

منذ ساعة و 21 دقيقة

نجم الزمالك عن الخطيب: "مش طبيعي أشوفه ومتصورش معاه"

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

عاجل.. مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام هذا اللقاح

منذ حوالي 13 ساعة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

12:07 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

01:44 م

الزمالك يحسم مصير باتشيكو بعد التعادل مع بيراميدز

12:30 م

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

10:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان