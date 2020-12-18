جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم النصب على المواطنين

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مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.



تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة الغربية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه، والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم قدرته على تعيين نجله بإحدى الجهات الحكومية زاعمًا علاقاته بمسئولى تلك الجهة "خلافًا للحقيقة".



بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين مدعيًا علاقاته ببعض المسئولين بالجهات الحكومية وقدرته على إلحاقهم وتعيينهم بوظائف بتلك الجهـــات "خلافًا للحقيقة"، وتمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى تحت ذلك الزعم، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية

تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

