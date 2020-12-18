بإطلالة جذابة.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

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تحرص الفنانة ميرنا نور الدين على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت ميرنا نور الدين، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة وأنيقة، حيث اعتمدت على مكياج جريء أظهر جمال ملامحها.





يُذكر أن آخر أعمال الفنانة "ميرنا نور الدين" كانت دورها في الجزء الرابع من مسلسل حكايات بنات، بالإضافة إلي دورها في مسلسل بخط الإيد بطولة الفنان "أحمد رزق" والنجمة "سوسن بدر".