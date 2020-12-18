الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي

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تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.



فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين (صاحب شركة إستيراد وشحن- عامل بالشركة) بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى البلاد وذلك بما يُعرف بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون، وأنهما يتخذان مقر الشركة مكانًا لمزاولة نشاطهما المؤثم ويحتفظون بداخل الشركة بالمبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية (عملات محلية – أجنبية) وهاتف محمول خاص بأحدهما يحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المُؤثم.



بمواجهتهما أقرا بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المؤثم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

