مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة جرائم الإختلاس وملاحقة وضبط مرتكبيها

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تواصل الجهود الأمنية لمكافحة جرائم الإختلاس وملاحقة وضبط مرتكبيها.



تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام بعض العاملين بإحدى الشركات العاملة فى مجال التجارة الإلكترونية بعمليات إختلاس وإستيلاء على العديد من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الموجودة بمخزن الشركة.



بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها (3 موظفين بالشركة) حيث قام المذكورين بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى الإستيلاء على أموال الشركة محل عملهم من خلال إستغلال طبيعة عملهم كموظفين بالمخزن الخاص بالشركة وقيامهـم بفتــح حســابات على موقع الشركة الإلكترونى بأسمائهم وطلبهم شراء بعض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية منخفضة الثمن وعند قيامهم بشحن تلك البضائع يقومون بتفريغها ووضع أجهزة إلكترونية أخرى بدلًا منها غالية الثمن وإستلام تلك البضائع عقب ذلك والإستيلاء عليها وبيعها وإقتسام حصيلة ذلك فيما بينهم، وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية جسيمة.



عقب تقنيين الإجراءات أمكن ضبط أحدهم..وبمواجهته أقر بإرتكابه الوقائع المشار إليها بالإشتراك مع شريكيه وبإرشاده تم ضبط (عدد 2 جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"- عدد 3 كاميرات تصوير- عدد 2 جهاز ألعاب "بلاى ستيشن") جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة جارى تكثيف الجهود لضبط المتهمَين الهاربَين.



