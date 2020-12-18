ضبط عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري في المنيا

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامى بحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى.



فقد وردت معلومات لقطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا مفادها قيام (عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا "له معلومات جنائية") بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازته سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص بمحل إقامته المُشار إليه.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار –كمية من مخدر الحشيش - هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



