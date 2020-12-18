ريابكوف: واشنطن طرحت شروطا غير مقبولة لتمديد معاهدة "ستارت"

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن واشنطن اقترحت عقد لقاءات حول معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت"، لكنها طرحت شروطا غير مقبولة لتمديد المعاهدة.

وأضاف نائب الوزير، خلال تعليقه على تصريح مارشال بيلينغسلي، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الحد من التسلح: "يقول زملاؤنا في واشنطن إنهم عرضوا علينا خمس مرات للاجتماع لإتمام الصفقة، ونحن نقول إننا عرضنا 25 مرة الاتفاق وفقا للمخطط الذي اقترحه الرئيس فلاديمير بوتين ، وقدمنا مقترحاتنا لهم بشكل مكتوب. لكن بدلا من قبول هذا المخطط البسيط والمفهوم، قاموا بطرح شروط إضافية غير مقبولة بالنسبة لنا".

وأكد ريابكوف، أنه سيصبح من الممكن الاتفاق بسرعة، عندما تتخلى الولايات المتحدة عن طرح شروطها الإضافية.

وشدد على أنه لا يوجد ما يدعو لعقد لقاءات بين الجانبين، إذا لم يتوفر مثل هذا الفهم.

وقال: "لا فائدة من تبادل نفس الحجج طوال الوقت. لكننا منفتحون على الحوار".

في وقت سابق، أعلن بيلينجسلي أن الخارجية الروسية رفضت المقترحات الأمريكية حول عقد لقاءات لبحث تمديد معاهدة "ستارت".