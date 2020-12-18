ريابكوف: واشنطن طرحت شروطا غير مقبولة لتمديد معاهدة "ستارت"

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن واشنطن اقترحت عقد لقاءات حول معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت"، لكنها طرحت شروطا غير مقبولة لتمديد المعاهدة.

 

وأضاف نائب الوزير، خلال تعليقه على تصريح مارشال بيلينغسلي، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الحد من التسلح: "يقول زملاؤنا في واشنطن إنهم عرضوا علينا خمس مرات للاجتماع لإتمام الصفقة، ونحن نقول إننا عرضنا 25 مرة الاتفاق وفقا للمخطط الذي اقترحه الرئيس فلاديمير بوتين ، وقدمنا مقترحاتنا لهم بشكل مكتوب. لكن بدلا من قبول هذا المخطط البسيط والمفهوم، قاموا بطرح شروط إضافية غير مقبولة بالنسبة لنا".

 

وأكد ريابكوف، أنه سيصبح من الممكن الاتفاق بسرعة، عندما تتخلى الولايات المتحدة عن طرح شروطها الإضافية.

 

وشدد على أنه لا يوجد ما يدعو لعقد لقاءات بين الجانبين، إذا لم يتوفر مثل هذا الفهم.

 

 وقال: "لا فائدة من تبادل نفس الحجج طوال الوقت. لكننا منفتحون على الحوار".

 

في وقت سابق، أعلن بيلينجسلي أن الخارجية الروسية رفضت المقترحات الأمريكية حول عقد لقاءات لبحث تمديد معاهدة "ستارت".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام هذا اللقاح

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يكشف حقيقة الصفقة التبادلية الكبرى مع بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم مصير باتشيكو بعد التعادل مع بيراميدز

منذ 36 دقيقة

حقيقة اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ ساعة و نصف

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

لجنة الكرة في الزمالك توجه تحذيراً للاعبي الفريق

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة

منذ ساعة

تعرف على مواجهات كأس السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

زميل صلاح.. ليفربول يستقر على بديل فينالدوم لضمه في يناير

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نقل محمد منير للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

منذ حوالي 13 ساعة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ريابكوف: إيران تقترح عقد لقاء لـ "الخماسية" على مستوى وزراء الخارجية

"ريابكوف": يستحيل على واشنطن ضمان أمنها دون الاتفاق معنا

لافروف: واشنطن لم تنجح في الحرب الخاطفة على فنزويلا

الخارجية الروسية ترد على ترامب بشأن صفقة نووية ثلاثية

مسؤول روسي: هناك خطر حرب نووية بسبب تدهور الاستقرار العالمي

موسكو تنتقد شروط واشنطن حول معاهدة ستارت الجديدة.. و"لافروف": تصرف استفزازي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

01:44 م

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

10:01 ص

الزمالك يحسم مصير باتشيكو بعد التعادل مع بيراميدز

12:30 م

تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان