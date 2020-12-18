بهذه الكلمات.. سامو زين يبعث رسالة تفاؤل لمحبيه

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازل المطرب سامو زين جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبعث سامو زين رسالة تفاؤل لمحبيه وعلق على الصورة وكتب : الله يحفظكم ويحفظنا من كل سوء اللهم آمين جميعاً.. خلو النفسية مرتفعة ولحظات وأيام.. تحابوا وتفائلوا بالله وسنة خير قادمة بإذن الله لنا جميعاً".

يذكر أن آخر أعمال سامو زين الغنائية كليب أغنية " سامو زين " وهي من كلمات أحمد علي موسى وألحان مدين وتوزيع طارق توكل، وهي من ألبومه الأخير " لو عمري يرجع " أما على مستوى التمثيل أخر ظهور له كان بشهر رمضان الكريم من خلال حلوله كضيف شرف بإحدى حلقات مسلسل بدل الحدوثة.

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