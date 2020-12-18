ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة الـ14

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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انتهت مساء أمس الخميس مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2020/2021، بفوز نادي مانشستر يونايتد على شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.


حيث يعتلي الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 هدف، بالتساوي مع سون هيونج مين نجم توتنهام وكالفيرت لوين لاعب إيفرتون.


وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

محمد صلاح، ليفربول، 11 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 11 هدفًا.

كالفيرت لوين، إيفرتون، 11 هدفًا.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 10 أهداف.

هاري كين، توتنهام، 9 أهداف.

باتريك بامفورد، ليدز ليونايتد، 9 أهداف.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 7 أهداف.

كالوم ويلسون، نيوكاسل، 7 أهداف.

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 7 أهداف.

داني إنجز، ساوثهامبتون، 6 أهداف.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 6 أهداف.

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