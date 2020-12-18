الزمالك يحسم مصير باتشيكو بعد التعادل مع بيراميدز

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن مصير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، البرتغالي جايمي باتشيكو.

 

وأكد أن تعادل الفريق الأبيض أمام بيراميدز، مساء أمس الخميس كانت نتيجة عادلة، مشيرا إلى أن الزمالك قدم مباراة جيدة.

 

وحسم اللقاء الذي جمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام بيراميدز بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

 

وأشار قاسم في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، إلى أن الزمالك لا ينوي رحيل الجهاز الفني بقيادة باتشيكو، وأنه مستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح أن أوباما سيجدد عقده مع الزمالك، بالإضافة إلى الحارس محمود جنش و أحمد فتوح وقائد الفريق شيكابالا.

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