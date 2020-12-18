حودة بندق يشوق جمهوره لأغنية جديدة بعنوان "عشقك بزااف"
الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:35 م
فايقة محمد عادل
Advertisements
شوق مؤدي المهرجانات حودة بندق جمهوره ومحبيه لعمل غنائي جديد بالتعاون مع مصطفى محفوظ.
ونشر حودة صورة تجمعه بفريق العمل عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام ، وعلق قائلاً :" عشقك بزاااف .. قريباً".
وعلق مودي المهرجانات مصطفى محفوظ على الصورة وكتب : ربنا يكتبلنا النجاح يا ابو صوت حلو.
والجدير ذكره أن حودة بندق طرح مؤخرًا أغنية "صاحبي صاحبي" كلمات حودة بندق ، وحققت مشاهدات قياسية بعد فترة وجيزة من طرحها .
يذكر أن بندق طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "اللي باعنا خسر دلعنا" من كلمات أحمد عبد النبي، وألحان رامي منسي، وتوزيع كريم أسامة.
كما شارك مؤخراً في مهرجان "خارج عن السيطرة" ، مع حمو بيكا، علي قدورة، نور التوت، والمهرجان من كلمات الشاعر الفاجر، وتوزيع فيجو الدخلاوي.
ومن كلمات المهرجان: " كله يركن كله يهدي احنا لينا مكان متفضي مين اللي فيكو شوفته قدي أنتو اشبال وأنا عجوز، انتو مش قد المغامرة نفسي اشوفلك أي نمرة".
ونشر حودة صورة تجمعه بفريق العمل عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام ، وعلق قائلاً :" عشقك بزاااف .. قريباً".
وعلق مودي المهرجانات مصطفى محفوظ على الصورة وكتب : ربنا يكتبلنا النجاح يا ابو صوت حلو.
والجدير ذكره أن حودة بندق طرح مؤخرًا أغنية "صاحبي صاحبي" كلمات حودة بندق ، وحققت مشاهدات قياسية بعد فترة وجيزة من طرحها .
يذكر أن بندق طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "اللي باعنا خسر دلعنا" من كلمات أحمد عبد النبي، وألحان رامي منسي، وتوزيع كريم أسامة.
كما شارك مؤخراً في مهرجان "خارج عن السيطرة" ، مع حمو بيكا، علي قدورة، نور التوت، والمهرجان من كلمات الشاعر الفاجر، وتوزيع فيجو الدخلاوي.
ومن كلمات المهرجان: " كله يركن كله يهدي احنا لينا مكان متفضي مين اللي فيكو شوفته قدي أنتو اشبال وأنا عجوز، انتو مش قد المغامرة نفسي اشوفلك أي نمرة".