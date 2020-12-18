عبدالغني هندي: المتوفي بكورونا شهيد.. وهذا حكم من يخفي إصابته (فيديو)

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المتوفي جراء إصابته بكورونا نحتسبه عند الله شهيدا.

وأشار هندي، خلال استضافته مع الإعلامي محمد جاد مقدم برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، إلى أن الإنسان الذي يُخفي إصابته بفيروس كورونا يرتكب إثما لأنه قد يتسبب في انتقال العدوى إلى الآخرين.

وأضاف، أن المصاب بكورونا الذي لا يأخذ بالإجراءات الاحترازية أيضا مذنب ويفعل أمر محرم، داعيا إلى ضرورة مراجعة أنفسنا والأخذ بالإجراءات الاحترازية.

إقرأ أيضا..
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 200 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105919 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 548 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 25 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 123701 حالة من ضمنهم 105919 حالة تم شفاؤها، و7015 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أخبار تهمك

حقيقة اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تعرف على مواجهات كأس السوبر الإسباني

منذ أقل من ساعتين

لجنة الكرة في الزمالك توجه تحذيراً للاعبي الفريق

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام هذا اللقاح

منذ حوالي 12 ساعة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقل محمد منير للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

منذ حوالي 12 ساعة

زميل صلاح.. ليفربول يستقر على بديل فينالدوم لضمه في يناير

منذ ساعة الا ربع

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 23 ساعة

خلاف في الأهلي بسبب أجايي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة الصفقة التبادلية الكبرى مع بيراميدز

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

01:44 م

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

10:01 ص

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:58 م

حقيقة اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان