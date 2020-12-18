احتفالاً برأس السنة.. نور التوت يشوق جمهوره لأغنية جديدة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:24 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
روج مطرب المهرجانات نور التوت جمهوره ومتابعيه لعمل غنائي جديد احتفالاً برأس السنة.

ونشر نور التوت صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وشوق متابعيه لكليب جديد وعلق قائلاً:" انتظروا أقوى كليب يوم رأس السنة".

والجدير ذكره أن نور التوت طرح مؤخرًا أغنية "الكيف صياد" ، وهى غناء، حمو بيكا، ونور التوت، قدورة، ومن كلمات الشاعر الفاجر، وتوزيع فيجو الدخلاوي، وجاءت كلمات المهرجان كالاتي: "قلب تعب والنوم مجافيه الدنيا خط وانا ماشي عليه قد الدنيا محرم بيه، هنا الرجولة بتقيد براكين، جدعان وبنفكر في الغير اللي يضايقنا راقبته تطير"

أخبار تهمك

عاجل.. مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام هذا اللقاح

منذ حوالي 13 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الزمالك عن الخطيب: "مش طبيعي أشوفه ومتصورش معاه"

منذ 42 دقيقة

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يكشف حقيقة الصفقة التبادلية الكبرى مع بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مواجهات كأس السوبر الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نقل محمد منير للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

منذ حوالي 14 ساعة

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة الـ14

منذ ساعة الا ربع

حقيقة اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

الزمالك يحسم مصير باتشيكو بعد التعادل مع بيراميدز

منذ ساعة و 17 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

12:07 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

01:44 م

الزمالك يحسم مصير باتشيكو بعد التعادل مع بيراميدز

12:30 م

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

10:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان