احتفالاً برأس السنة.. نور التوت يشوق جمهوره لأغنية جديدة

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روج مطرب المهرجانات نور التوت جمهوره ومتابعيه لعمل غنائي جديد احتفالاً برأس السنة.



ونشر نور التوت صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وشوق متابعيه لكليب جديد وعلق قائلاً:" انتظروا أقوى كليب يوم رأس السنة".



والجدير ذكره أن نور التوت طرح مؤخرًا أغنية "الكيف صياد" ، وهى غناء، حمو بيكا، ونور التوت، قدورة، ومن كلمات الشاعر الفاجر، وتوزيع فيجو الدخلاوي، وجاءت كلمات المهرجان كالاتي: "قلب تعب والنوم مجافيه الدنيا خط وانا ماشي عليه قد الدنيا محرم بيه، هنا الرجولة بتقيد براكين، جدعان وبنفكر في الغير اللي يضايقنا راقبته تطير"

