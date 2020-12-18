محمود حميدة ضيف وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة" في هذا الموعد

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يحلّ الفنان محمود حميدة ضيف الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامجها الشهير ع "السيرة" ، المذاع على قناة dmc، وذلك يومي الجمعة الموافق اليوم وغداً السبت في تمام الساعة الحادية عشر .



وسوف يتحدث حميدة عن آخر أعماله ونجاح لما كنا صغيرين ، أعماله الفترة المقبلة والمزيد من الأمور عن حياته الشخصية.



وكانت آخر أعمال محمود حميدة ظهوره فى دراما رمضان الماضى بمسلسل "لما كنا صغيرين"، مع ريهام حجاج وشارك فى بطولة العمل كل من الفنان خالد النبوى، ونسرين أمين ونبيل عيسى، وهانى عادل وكريم قاسم، وأخرون من النجوم.



وتدور قصة المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول خمس أصدقاء ‏تخرجوا ‏فى ‏الجامعة الأمريكية، وعملوا فى مكان واحد سويا يترأسه ‏دكتور الجامعة ‏سليم منصور ‏الذى يتورط فى أعمال مشبوهة، وإذا ‏بجريمة قتل تقع فى ‏ظروف غامضة وتغير ‏مجريات الأمور ويتم ‏البحث عن القاتل‎