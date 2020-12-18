بايرن ميونخ يعلن تراجعا حادا في الأرباح بسبب كورونا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:30 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
وكالات
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شهد نادي بايرن ميونخ تراجعا حادا في الأرباح وحجم الأعمال خلال الموسم الماضي في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر بايرن ميونخ، المتوج الموسم الماضي بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال، أن أرباحه، بعد حساب الضرائب، تراجعت إلى 8ر9 مليون يورو (12 مليون دولار) في موسم 2019 / 2020، بعد أن شهد الموسم السابق أرباح بلغت 5ر52 مليون يورو.

كذلك تراجع حجم أعمال النادي البافاري من 4ر750 مليون يورو في موسم 2018 / 2019 إلى 698 مليون يورو في الموسم الماضي.

ولم يشكل هذا التراجع مفاجأة، حيث خاض بايرن ميونخ جميع المباريات على ملعبه بدون جماهير، منذ استئناف منافسات الدوري الموسم الماضي بعد فترة التوقف.

وقال كارل-هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ :"شكل وباء كورونا عبئا كبيرا على كرة القدم ككل في موسم 2019 / 2020. وبالطبع أثر على نادي بايرن."

وأضاف :"لم يحضر المشجعون إلى استاد أليانز أرينا منذ الثامن من مارس. وفي ظل هذا الوضع، يجب اعتبار أن تحقيق أرباح في نهاية الموسم الماضي، أمر إيجابي."

وأشار رومينيجه إلى أن الفريق أدى دوره بإحراز ثلاثية الدوري والكاس ودوري الأبطال، وهو ما حقق دخلا إضافيا، إلى جانب أهميته من الجانب الرياضي.

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