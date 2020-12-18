تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:01 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام غزل المحلة على ستاد الأهلي we ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة"

خط الهجوم : محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد شريف - صلاح محسن.

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