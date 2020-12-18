أروى تتألق بفستان رقيق في أحدث إطلالة لها

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تحرص الإعلامية أروي التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.



وغازلت أروى جودة جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.



وظهرت أروى بالصورة أنيقة وجميلة كعادتها مرتدية فستان قصير باللون اللبني ، واعتمدت علي تسريحة الشعر المرفوعة ووضعت مكياج هادئ مما كشف عن جمال ملامحها.



يذكر أن أروى، شاركت في السباق الرمضاني 2020 من خلال تقديمها برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على شاشة قناة "أم بي سي مصر".

