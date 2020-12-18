ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة الـ 14

انتهت مساء أمس الخميس مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2020/2021، بفوز نادي مانشستر يونايتد على شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





وشهدت الجولة أيضًا فوز ليفربول الصعب على توتنهام، بهدفين مقابل هدف، وتصدرة لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:





1- ليفربول، 28 نقطة.

2- توتنهام هوتسبير، 25 نقطة.

3- ساوثهامبتون، 24 نقطة.

4- ليستر سيتي، 24 نقطة.

5- إيفرتون، 23 نقطة.

6- مانشستر يونايتد، 23 نقطة

7- تشيلسي، 22 نقطة.

8- وست هام يونايتد، 21 نقطة.

9- مانشستر سيتي، 20 نقطة.

10- وولفرهامبتون، 20 نقطة.

11- أستون فيلا، 19 نقطة.

12- كريستال بالاس، 18 نقطة.

13- ليدز يونايتد، 17 نقطة.

14- نيوكاسل يونايتد، 17 نقطة.

156 آرسنال، 14 نقطة.

16- برايتون، 11 نقاط.

17- بيرنلي، 10 نقاط.

18- فولهام، 9 نقاط.

19- وست بروميتش ألبيون، 7 نقاط.

20- شيفيلد يونايتد، نقطة.



