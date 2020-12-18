أحمد الفيشاوي يعلن عن تعاقده على عمل سينمائي جديد

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:15 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن تعاقده عن عمل سينمائي جديد.

ونشر الفيشاوي صورة له من تحضيرات الفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق الفيشاوي على الصورة قائلاً:" في حب السينما فيلم جديد إن شاء الله ، إخراج محمد بكير وإنتاج أيمن يوسف ، بطولة محمود حميدة وعائشة بن أحمد ومحمد الشرنوبي ومي الغيطي وأسماء جلال ومايان السيد.

الجدير ذكره أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي فيلم "30 مارس" ، ويجسد الفيشاوي شخصية شاب يُدعى "علي"، تراوده أحلامًا في منامه، لكنها تتحقق في الواقع عند استيقاظه، لافتًا أن الأحداث تدور حول جريمة قتل، وفي نهاية الأحداث سيتم معرفة الجاني،لافتًا إلى أنه استمتع بتصوير هذه التجربة، وأنه متشوق لرؤيتها داخل دور العرض السينمائي خلال الأيام المقبلة.

فيلم "30 مارس" بطولة الفيلم خالد الصاوي، دينا الشربيني، صبري فواز، أحمد خالد صالح وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم نيللي كريم، محمد علي رزق.

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