نتيجة كلية الشرطة 2020 | استعلم الأن بالرقم القومي عن نتيجة كلية الشرطة للعام الدراسي 2020 - 2021

نتيجة كلية الشرطة 2020 | حرصًا منا على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة للعام الدراسي 2020 - 2021.





وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد اعتمد أمس الخميس الموافق 17 ديسمبر2020، قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية وخريجي الحقوق للعام الدراسي 2020- 2021، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر أكاديمية الشرطة.





وكان قد تم فتح باب التقديم في كلية الشرطة في شهر يوليو الماضي، وبلغ عدد المتقدمين للعام الدراسي 2020 /2021 (55226) طالبًا، حيث بلغ الحاصلون على الثانوية العامة أو ما يعادلها (39767)، والمؤهلات الجامعية (5432)، وخريجي الحقوق (10027).



