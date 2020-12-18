نتيجة كلية الشرطة 2020 | استعلم الأن بالرقم القومي عن نتيجة كلية الشرطة للعام الدراسي 2020 - 2021

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:52 ص
بوابة الفجر
Advertisements
نتيجة كلية الشرطة 2020 | حرصًا منا على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة للعام الدراسي 2020 - 2021.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد اعتمد أمس الخميس الموافق 17 ديسمبر2020، قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية وخريجي الحقوق للعام الدراسي 2020- 2021، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر أكاديمية الشرطة.

وكان قد تم فتح باب التقديم في كلية الشرطة في شهر يوليو الماضي، وبلغ عدد المتقدمين للعام الدراسي 2020 /2021 (55226) طالبًا، حيث بلغ الحاصلون على الثانوية العامة أو ما يعادلها (39767)، والمؤهلات الجامعية (5432)، وخريجي الحقوق (10027).

كما بلغ إجمالي عدد المتقدمين لكشف الهيئة (14075) المستهدف (2806).. على النحو التالي (1150 الثانوية العامة وما يعادلها – 456 مؤهلات جامعية – 1200 خريجي الحقوق).

رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2020

للاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة للعام الدراسي 2020 - 2021 عن طريق الموقع الرسمي الخاص بأكاديمية الشرطة من هنــــــــــــا.

خطوات الحصول على نتيجة كلية الشرطة 2020 

1- إدخال البيانات الخاصة بالطالب من الاسم الأول وكذلك الاسم الأخير للطالب

2- إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم

3- يقوم الطالب بالضغط على "إظهار النتيجة"

أخبار تهمك

زميل صلاح.. ليفربول يستقر على بديل فينالدوم لضمه في يناير

منذ أقل من ساعة

حقيقة اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 23 ساعة

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ حوالي 14 ساعة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

لجنة الكرة في الزمالك توجه تحذيراً للاعبي الفريق

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يكشف حقيقة الصفقة التبادلية الكبرى مع بيراميدز

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تعرف على مواجهات كأس السوبر الإسباني

منذ أقل من ساعتين

خلاف في الأهلي بسبب أجايي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام هذا اللقاح

منذ حوالي 12 ساعة

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. نقل محمد منير للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

01:44 م

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

10:01 ص

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:58 م

حقيقة اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان