عبدالغني هندي: إضرار الإنسان لنفسه محرم ومجرم (فيديو)

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:33 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدين الإسلامي نهى عن إضرار الإنسان لنفسه أو للآخر حتى من الناحية النفسية، مضيفا أن كل ما يضر الإنسان محرم ومجرم.

وأوضح هندي خلال حواره مع الإعلامي محمد جاد مقدم برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن كثير ربط بين الجانب الروحي والنفسي حتى أصبحت الأمور المادية تؤثر على صحة الإنسان النفسية بمعنى إذا خسر الشخص شيئا فإنه قد يتأثر نفسيا وهو ما نهى عنه الدين الحنيف.

ولفت إلى أن الحل في القاعدة التي وضعها الدين الإسلامي بأن الجانب النفسي هو من يخفف من الصدمات المادية، موضحا أن إذا تعرض إنسان للأزمة فإنه وفقا للدين يعالجها بالصبر.

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