نسرين طافش تحتفل بحصولها على جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل "الوجه الآخر"

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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احتفلت الفنانة نسرين طافش بحصولها على جائزة أفضل ممثلة عربية عن دورها بمسلسل الوجه الآخر.

وشاركت نسرين جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وأعربت عن سعادتها وكتبت : شكراً مهرجان الحياة على جائزة أفضل ممثلة عربية عن مسلسل "الوجه الآخر" .. تعذر حضوري للمهرجان لإستلام الجائزة بسبب السفر ولكن تقديركم يبقي في القلب.. شكراً دكتورة صافي يونس والأستاذ سمير عوض.. صباح النجاح والحب.

يشار أن اسم الفنانة نسرين طافش، مؤشرات البحث بـ موقع "جوجل"، وذلك بعد تشكيكها في لقاح فيروس كورونا المستجد عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات الشهير "تويتر".

حيث كتبت نسرين طافش، تغريدة عبر حسابها بتويتر تتحدث فيها عن اللقاح المستجد، فكتبت في التغريدة الأولى: "أنا أومن بالعلم المبني على الأبحاث.. طالما لا يوجد دليل موثوق وبينة موثوقة شفناها وبما انو اي لقاح يحتاج سنوات وليس اشهر للتاكد من أنه آمن.. فالموضوع غير مضمون النتائج ويحتمل التريث والتفكير على الأقل.. ان لم نقل الرفض التام".

والجدير ذكره أن نسرين طافش شاركت مؤخرًا في مسلسل "الوجه الآخر " وحققت خلاله نجاحا جماهيراياً.

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