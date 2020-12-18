في ذكرى "الربيع العربي".. قرقاش: حكم التاريخ سيكون بالغ القسوة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:22 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن ما يعرف "بالربيع العربي" فاقم الأزمات والتحديات في بعض الدول، لافتا إلى أن حكم التاريخ سيكون بالغ القسوة من حيث الخسائر.

 

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لقرقاش، نشرها اليوم الجمعة، على صفحته الرسمية في "تويتر"، حيث قال "بينما تمر على العالم العربي الذكرى العاشرة لما يعرف بالربيع العربي، من الواضح أن الرؤية العربية الغالبة لمآلات العقد الدموي تختلف عن التقييم الغربي، فالحروب الأهلية والأرواح التي أزهقت خلال سنوات الضياع هذه وغياب المشروع التنموي هو ما ارتسم في ذاكرتنا العربية".

 

وتابع "سيكتب الكثير حول ما يعرف بالربيع العربي وفي تقديري فإن الأهم هو تقييمنا العربي لهذا العقد الصعب واخفاقاته على أرض الواقع للشعوب.. وسيكون حكم التاريخ عسيرا وبالغ القسوة من حيث خسائرنا البشرية والمعنوية والمادية والاقتتال الدموي الممتد في أكثر من دولة عربية".

 

واختتم تغريداته بالقول "وفي المحصلة لا توجد وصفة سحرية لعلاج تراكم الأزمات التي شهدتها بعض الدول.. وغني عن البيان أن مسار الربيع العربي فاقم الأزمات والتحديات وبلا رؤية أو علاج.. والعبرة، بعد العقد الدموي الضائع، الرهان على دولة المؤسسات والقانون الراسخة والرؤية التنموية التي تضع المواطن نصب عينيها".

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