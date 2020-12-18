حبس عاطلين انتحلا صفة رجال شرطة وقتلا سائقا بالإسكندرية



كان تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سائق توك توك، له معلومات جنائية" بأحد الشوارع بدائرة القسم.



تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم أول المنتزة.



عقب تقنين الإجراءات اللازمة القي القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا أنه نظرًا لعلمهما بسابقة إتهام المجنى عليه فى العديد من القضايا قاما باستيقافه وادعائهما أنهما من رجال الشرطة وتعديا عليه بالضرب واقتاداه داخل مركبة "توك توك"، واصطحباه الي مكان مهجور وتعديا عليه بالضرب واستوليا منه على مبلغ مالى، مما ادي الي أُصابته بحالة إعياء وقاما بالاستيلاء علي التوك توك وفرا هاربان.



تم ضبط مركبة "التوك توك" المستخدم في الواقعة و"سائق المركبة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبمواجهته بما جاء باعترافات المتهمين أيد اقوالهما، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.



أمرت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بانتحال صفة رجال شرطة وقتل سائق توك توك والاستيلاء عليه وسرقة أمواله. كما أمرت بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.