"قنا الجديدة": تنظيم "ماراثون رياضى" لطلاب المدارس لتشجيعهم على ممارسة الرياضة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:58 ص
مارثون قنا الجديدة
مارثون قنا الجديدة
أحمد الشيخ
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صرح المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، بأنه تم تنظيم  ماراثون رياضى بين طلاب المدارس المختلفة بالمدينة لتشجيعهم على ممارسة الرياضة بشكل دورى، مع  اتخاذ  جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.


وأوضح رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، أنه تم تنظيم مسابقات لرياضة الجرى، بين عدة مدارس، بجانب تنظيم دورات رياضية للعديد من اللُّعبات، بهدف تنمية المواهب لدى طلاب المدارس.


وأشار المهندس رضوان عبدالرشيد، إلى أن تنظيم  الماراثون الرياضى يأتى في إطار الحرص  علي الاهتمام بالرياضة والرياضيين وتشجيع الدولة للاهتمام بالنشء، وكذا ما توليه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من اهتمام بمراكز الشباب والأندية الاجتماعية والرياضية بالمدن الجديدة.

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