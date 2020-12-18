سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 18-12-2020 أمام الجنيه المصرى

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:42 ص
اليورو الأوروبي
اليورو الأوروبي
الفجر الاقتصادي
Advertisements
يرصد موقع "الفجر" سعر اليورو الأوروبي اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري في السوق المصري بالبنوك العاملة في مصر وشركات الصرافة لتقديم خدمة مميزة للمستهلك في كافة محافظات جمهورية مصر العربية.

وشهد سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 18-12-2020 أمام الجنيه المصرى، استقراراً بعد موجات ارتفاع على مدار الأيام الماضية.

فى البنك الأهلى المصرى عند 19.06 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية.
 

وسجل سعر اليورو فى البنوك كالتالي:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
19.18 جنيه للشراء.
 
19.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
19.06 جنيه للشراء.
 
19.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
19.06 جنيه للشراء.
 
19.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
19.09 جنيه للشراء.

19.34 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
19.09 جنيه للشراء.
 
19.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
19.04 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
19.07 جنيه للشراء.
 
19.03 جنيه للبيع.
 

 
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر اليورو مقابل الجنيه سعر اليورو اليوم الجمعة سعر اليورو الأوروبي الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام هذا اللقاح

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا ضخمًا ويتمسك بالبقاء

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ حوالي 13 ساعة

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

منذ ساعة و 27 دقيقة

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نقل محمد منير للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على مواجهات كأس السوبر الإسباني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

لجنة الكرة في الزمالك توجه تحذيراً للاعبي الفريق

منذ ساعة

خلاف في الأهلي بسبب أجايي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة الصفقة التبادلية الكبرى مع بيراميدز

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

تراجع بأسعار اليورو اليوم السبت 24-8-2019 بالبنوك العامة والخاصة

سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 15-8-2020

سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 9-9-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 11-9-2020، أمام الجنيه المصرى

أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري بجميع البنوك اليوم الجمعة 25-9-2020

سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 2-10-2020 أمام الجنيه المصرى

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

01:44 م

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

10:01 ص

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:58 م

تعرف على مواجهات كأس السوبر الإسباني

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان