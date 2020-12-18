يرصد موقع "الفجر" سعر اليورو الأوروبي اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري في السوق المصري بالبنوك العاملة في مصر وشركات الصرافة لتقديم خدمة مميزة للمستهلك في كافة محافظات جمهورية مصر العربية.





وشهد سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 18-12-2020 أمام الجنيه المصرى، استقراراً بعد موجات ارتفاع على مدار الأيام الماضية.





فى البنك الأهلى المصرى عند 19.06 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية.





وسجل سعر اليورو فى البنوك كالتالي:





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.18 جنيه للشراء.

19.31 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 19.06 جنيه للشراء. 19.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر 19.06 جنيه للشراء. 19.29 جنيه للبيع.

