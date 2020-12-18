مسؤول أممي: المناطق السياحية في مصر تتيح لذوي الإعاقة الوصول إليها (فيديو)

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:48 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت راندا أبو الحسن الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن مسيرة منطقة آثار الهرم لدمج الأشخاص ذوي القدرات الخاصة في المجتمع تهدف إلى تسليط الضوء على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير التكنولوجيا المساعدة، مشددًا على أن المكتب يريد أن تشهد مصر هي بداية المسيرة التي ستصل إلى نيويورك لتسليط الضوء على التكنولوجيا المساعدة والتغيير المناخي وحقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت خلال تصريحات مع جيرمين إبراهيم مراسلة برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، "أشكر كل الشركاء لأن هذا النشاط وسيلة لتوصيل الخبر، لكن الدولة المصرية كانت ملتزمة والرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق نشاط مختلفون، وأشكر وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار".

وتابعت الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن المسيرة ستستغرق 5 كم، لافتةً إلى أن التكنولوجيا عملية دائمة ومتكاملة وهو ما يجب تسليط الضوء عليه في مصر، بأن المناطق السياحية فيها تتيح لذوي الإعاقة سهولة الوصول إليها.

أخبار تهمك

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على مواجهات كأس السوبر الإسباني

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يكشف حقيقة الصفقة التبادلية الكبرى مع بيراميدز

منذ ساعتين و 48 دقيقة

زميل صلاح.. ليفربول يستقر على بديل فينالدوم لضمه في يناير

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام هذا اللقاح

منذ حوالي 12 ساعة

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

منذ ساعتين و 14 دقيقة

حقيقة اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ ساعة الا ربع

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 3 ساعات

خلاف في الأهلي بسبب أجايي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

لجنة الكرة في الزمالك توجه تحذيراً للاعبي الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نقل محمد منير للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

01:44 م

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

10:01 ص

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:58 م

حقيقة اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان