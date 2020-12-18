مسؤول أممي: المناطق السياحية في مصر تتيح لذوي الإعاقة الوصول إليها (فيديو)

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قالت راندا أبو الحسن الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن مسيرة منطقة آثار الهرم لدمج الأشخاص ذوي القدرات الخاصة في المجتمع تهدف إلى تسليط الضوء على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير التكنولوجيا المساعدة، مشددًا على أن المكتب يريد أن تشهد مصر هي بداية المسيرة التي ستصل إلى نيويورك لتسليط الضوء على التكنولوجيا المساعدة والتغيير المناخي وحقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



وأضافت خلال تصريحات مع جيرمين إبراهيم مراسلة برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، "أشكر كل الشركاء لأن هذا النشاط وسيلة لتوصيل الخبر، لكن الدولة المصرية كانت ملتزمة والرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق نشاط مختلفون، وأشكر وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار".



وتابعت الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن المسيرة ستستغرق 5 كم، لافتةً إلى أن التكنولوجيا عملية دائمة ومتكاملة وهو ما يجب تسليط الضوء عليه في مصر، بأن المناطق السياحية فيها تتيح لذوي الإعاقة سهولة الوصول إليها.

