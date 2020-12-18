الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة ومعدلات سقوط الأمطار

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:40 ص
بوابة الفجر
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يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، سيكون معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
 
كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
وسيكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة، على استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري،  وأمطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية ومطروح ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وشبورة مائية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 18 ديسمبر، تسجل القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.

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