بدأت ببوست على فيسبوك.. تفاصيل مبادرة "عربية الدفا" (فيديو)

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:40 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال كريم فودة مؤسس مبادرة "عربية الدفا"، إن المبادرة مستمرة للسنة السادسة على التوالي لتوزيع العدس على المحتاجين ليلًا في فصل الشتاء بمدينة الزقازيق، مشيرًا إلى أن الفكرة بدأت بتوزيع هذه المواد بالسيارات الخاصة بالمشاركين في المبادرة، وشهد العام الماضي تأسيس مطبخ باسم "التكية" يعمل على طبخ وجبات غذاء للطلاب المغتربين ووجبات عدس لتوزيعها على المحتاجين.
وأضاف خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، "نهدف من خلال سيارة دفع توزيع أكثر من 500 وجبة سخنة وهي عبارة عن طبق عدس وخبز وليمون وبصل وذلك في نطاق المستشفيات وعمال النظافة ورجال الأمن من أجل التخفيف عنهم".
وتابع: "لدينا نقطتان توزيع، الأولى مكان المطبخ نفسه، أما الثانية فهي سيارة الدفع التي تتنقل بطول المحافظة، وسنعمل على زيادة عدد الوجبات التي نوزعها، وفكرة العدس الساخن ليست حكرًا على أحد، ومن يخدم بلده ليلًا في فصل الشتاء من حقه علينا أن نساعده".
وأردف: "بدأنا ببوست على صفحاتنا الشخصية فيس بوك، الأول كل واحد فينا كان بيجيب حاجة، فبقينا نكتب اللي محتاجينه على صفحة مطبخ التكية الخيري، ونخضع لوزارة التضامن الآن، والتبرع مفتوح عينيًا ونقديًا".

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