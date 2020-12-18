كلوب يعلق على فوزه بجائزة أفضل مدرب في العالم

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على فوزه بجائزة أفضل مدرب في 2020، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

 

وقال كلوب في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي "كنت مصدومًا بعض الشيء أثناء البث المباشر للجائزة؟ بالفعل كنت كذلك. لم أكن أتوقع الفوز. أخبرني فان دايك لاحقًا أنه كان متفاجئًا مثلي، من الواضح أنني لم أكن مستعدًا لذلك".

 

وأضاف "تواجدي مع فريق بمستوى عالمي يساعدني. أنا أعمل في نادٍ مثير، وأحصل على كل الدعم الذي أحتاجه، أتمتع بأشخاص رائعين من حولي حتى في الأوقات الصعبة، كل يوم الابتسامة على وجوهنا وهذا يجعل الأمور أسهل".

 

وتابع "قلت عدة مرات إنني لست من المصدقين في هذا النوع من الجوائز الفردية للمدربين، لكن تعلمت في الوقت نفسه أن تحصل عليها بشكل جماعي. من الواضح أنه لا يمكن تغيير العالم، وجه واحد يحصل على الجائزة ولكنها لنا جميعًا وأنا فخور بذلك".

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