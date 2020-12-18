الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ"ويك إند" (فيديو)

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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلًا للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا، وباردًا ليلًا مع رياح معتدلة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، سقوط بعض الأمطار الخفيفة على الوجه البحري مع تكون شبورة مائية صباحا على القاهرة، وأن يكون الطقس معتدلا بالنهار على السواحل الشمالية وبارد ليلا مع رياح معتدلة، وسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق وشبورة مائية صباحا، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 20 والصغرى 13

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14

مرسى مطروح العظمى 19 والصغرى 14

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 14

دمياط العظمى 21 والصغرى 14

الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 12

السويس العظمى 22 والصغرى 13

العريش العظمى 20 والصغرى 13

طابا العظمى 19 والصغرى 13

سانت كاترين العظمى 15 والصغرى 4

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 16

الغردقة العظمى 26 والصغرى 15

الفيوم العظمى 21 والصغرى 10

بني سويف العظمى 21 الصغرى 10

المنيا العظمى 22 والصغرى 10

أسيوط العظمى 22 والصغرى 9

