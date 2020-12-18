مجلة أمريكية: منظومة صاروخية روسية هي "السبب الرئيسي لفزع الناتو"

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:40 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قالت مجلة National Interest الأمريكية، إن الدفاع المضاد للصواريخ الروسي، الذي يتضمن منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "إس -400"، هو سبب "الخوف الرئيسي للناتو".

 

ولاحظت المجلة، أن "إس -400"، تتفوق بمرات كثيرة على منظومة "إس-300"، في مواصفات الأداء والقدرات.

 

ووفقا للمجلة، تعتبر "إس-300"، منظومة دفاع جوي بعيد المدى، في حين تعتبر "إس -400"، الأحدث والأكثر تنوعا وشمولا، وبفضل أربعة أنواع مختلفة من الصواريخ، تكون قادرة على ضرب الأهداف على مسافات قريبة وكذلك البعيدة.

 

ويمكن لمنظومة  "إس -400"، أن تضرب في وقت واحد ما يصل إلى 80 هدفا و 160 صاروخا موجها، وهو أمر بات في غاية الأهمية بسبب انتشار استخدام الطائرات بدون طيار والدرونات.

 

وذكرت المجلة، أنه على مدار العقد الماضي، تمكنت روسيا من توقيع العديد من عقود التصدير الكبيرة لمنظومة الدفاع الجوي هذه، إلى الصين وتركيا والهند، كما أبدى العراق ومصر وفيتنام وقطر والسعودية في السنوات الأخيرة الاهتمام بشراء هذه المنظومات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 14 ساعة

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يكشف حقيقة الصفقة التبادلية الكبرى مع بيراميدز

منذ ساعة و 13 دقيقة

خلاف في الأهلي بسبب أجايي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام هذا اللقاح

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 12 ساعة

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

منذ 39 دقيقة

عاجل.. نقل محمد منير للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

منذ حوالي 11 ساعة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا ضخمًا ويتمسك بالبقاء

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

مجلة أمريكية: اندلاع حرب عالمية نووية بالصدفة أمر وارد تماما

إسرائيل: لدينا طرق للتعامل مع "أس 300"

"ناشيونال إنتريست": القواعد الأمريكية عاجزة أمام الصواريخ الروسية

البنتاغون سيصدر موقفه النهائي بشأن تسلم تركيا لمنظومات "إس 400" الروسية

أمريكا وإسرائيل تكشفان عن صاروخ مضاد لـ"باليستي" إيران

مجلة أمريكية تكشف عن 5 غواصات يمكن أن تدمر العالم خلال 30 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

01:44 م

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:58 م

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

10:01 ص

الزمالك يكشف حقيقة الصفقة التبادلية الكبرى مع بيراميدز

09:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان