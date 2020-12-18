حقيقة اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:31 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن حقيقة الأنباء التى ترددت حول إنتقال رمضان صبحي إلي نادي الزمالك عارية تماما من الصحة.


وقال في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر": "أن رمضان صبحي يمتلك عرضين من خارج مصر، أحدهما من الخليج، وآخر من أوروبا، وفي حالة عدم رحيله سيبقي في بيراميدز، ولن ينتقل للزمالك كما تردد في الآونة الأخيرة".


وأضاف: "ويمتلك صبحي عرضا ضخما من الخليج، وهو نادٍ كبير ومغري جدًا، واللاعب سوف يحسم موقفه خلال فترة الميركاتو الشتوي القادم".


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