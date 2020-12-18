حقيقة اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن حقيقة الأنباء التى ترددت حول إنتقال رمضان صبحي إلي نادي الزمالك عارية تماما من الصحة.





وقال في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر": "أن رمضان صبحي يمتلك عرضين من خارج مصر، أحدهما من الخليج، وآخر من أوروبا، وفي حالة عدم رحيله سيبقي في بيراميدز، ولن ينتقل للزمالك كما تردد في الآونة الأخيرة".





وأضاف: "ويمتلك صبحي عرضا ضخما من الخليج، وهو نادٍ كبير ومغري جدًا، واللاعب سوف يحسم موقفه خلال فترة الميركاتو الشتوي القادم".



