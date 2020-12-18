تعرض محمد منير لوعكة صحية شديدة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:05 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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تعرض الفنان محمد منير، لوعكة صحية شديدة تسببت في نقلة إلى إحدى المستشفيات وحجزه قسم المخ والأعصاب.


والمقرر أن منير، يجرى العديد من الفحوصات الطبية للوقوف على تطورات حالته الصحية، وتحديد ما إذا كان يحتاج لتدخل جراحي مجددا أم لا، لاسيما وأنه أجرى جراحة في مايو الماضي.



وفي سياق منفصل كانت آخر محمد منير "الناس فى بلادي"والتي طرحها عبر حسابه قناته في موقع "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبدالمحسن.

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