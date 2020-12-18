أسعار البيض والدواجن في مصر اليوم الجمعة 18-12-2020

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:27 ص
أسعار البيض والدواجن
أسعار البيض والدواجن
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يرصد موقع "الفجر" أسعار البيض والدواجن بشكل يومي  لتقديم خدمة متميزة للمستهلكيم بكافة محافظات مصر.

وحققت أسعار البيض والدواجن في مصر ارتفاعات محدودة تراوحت بين 2 جنيه إلى 3 جنيه للكيلو، كما زادت سعر كارتونة البيض بأكثر من 6 جنيهات فيما ارتفع سعر الكتكوت بمقدار 2 جنيه بسبب موسم الشتاء.

 

أسعار الدواجن  في مصر :

وبحسب أعضاء من شعبة الدواجن،  ارتفع كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة ليسجل ما بين  20 و21 جنيهًا مقابل 18 جنيها،ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 24 و25 جنيها، كما أن سعر الكتكوت صعد إلى بين 4 و7 جنيهات مقابل سعر يتراوح بين 3 و5 جنيهات، الأحد الماضي، وطالت الارتفاعات أسعار كرتونة البيض بأسعار بنحو 6.5 جنيه إلى 30.5 جنيه، مقابل 24 جنيها بالمرزعة، لتباع للمستهلك نحو 35 جنيها.

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