أسعار البيض والدواجن في مصر اليوم الجمعة 18-12-2020

يرصد موقع "الفجر" أسعار البيض والدواجن بشكل يومي لتقديم خدمة متميزة للمستهلكيم بكافة محافظات مصر.

وحققت أسعار البيض والدواجن في مصر ارتفاعات محدودة تراوحت بين 2 جنيه إلى 3 جنيه للكيلو، كما زادت سعر كارتونة البيض بأكثر من 6 جنيهات فيما ارتفع سعر الكتكوت بمقدار 2 جنيه بسبب موسم الشتاء.









أسعار الدواجن في مصر :



