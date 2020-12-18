مانشستر يونايتد ينافس كبار أوروبا على نجم بايرن ميونخ

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي انضم لسباق الصراع علة التعاقد مع النمساوي ديفيد ألابا نجم دفاع بايرن ميونخ الألماني في الفترة المقبلة.


وأشارت صحيفة ميرور البريطانية إلى أن عقد ألابا مع بايرن ميونخ ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي، حيث لم يتوصل الطرفان لاتفاق حول تجديد العقد حتى الآن.


وأكدت الصحيفة البريطانية أن ألابا جذب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى على رأسهم ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وإنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين وتشيلسي الإنجليزي.


وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مانشستر يونايتد أصبح أحدث المهتمين بالفوز بخدمات نجم الدفاع النمساوي وذلك في إطار الخطة طويلة الأجل التي وضعها إد وودوارد الرئيس التنفيذي للشياطين الحمر بتدعيم الفريق في 4 مراكز مختلفة.


وألمحت الصحيفة البريطانية أنه من المتوقع أن يكون الميركاتو الشتوي لمانشستر يونايتد هادئًا للغاية، حيث تعمل إدارة النادي الإنجليزي على إصلاح الفريق على المدى البعيد وأنه سوف يتم تنفيذ الخطة التي وضعها إد وودوارد في الصيف المقبل.


وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع ظهير أيمن وجناح ولاعب وسط دفاعي وقلب دفاع.

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