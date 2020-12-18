زياد برجي يحيى حفل رأس السنة في لبنان

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يقدم النجم اللبناني زياد برجي، أضخم حفلانة الغنائية احتفالا برأس السنة فى أحد الفنادق الكبرى لبنان، والمقرر يقام في الخميس الموافق 31 من شهر ديسمبر الجاري.





والمقرر يقدم باقة من أجمل أعماله الغنائية والمتنوعة والمختلفة منها، أغنية "بقعد لحالى، شو حلو، حبيبى وينو"، وغيرها.







وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال زياد برجي أغنيه "أنا وياك"، وهي من كلمات الشاعر أحمد ماضى، والحانة وتوزيع الموسيقى هادى شرارة.