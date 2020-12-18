راكيتيتش يعلق على مستقبل ميسي مع برشلونة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:01 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف ايفان راكيتيتش لاعب نادي إشبيلية الحالي وبرشلونة السابق، عن موقفه من رحيل ليونيل ميسي عن الفريق الكاتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد الأنباء التي ربطت اللاعب بالرحيل عن النادي في نافذة الانتقالات القادمة.


وأكد راكيتيتش في تصريحات لصحيفة الماركا، أنه يتمنى بقاء ليونيل ميسي مع برشلونة خلال الفترة المقبلة، ولابد أن ينوه على الإدارة موقفه النهائي من الرحيل أو البقاء مع النادي.


وأشار، " ليونيل ميسي لاعب مذهل للغاية، كنت سعيد بالتواجد معه والعمل لمدة 6 سنوات، وفخورا باللعب بجانبه في يوم من الأيام".


وواصل، "جماهير نادي برشلونة في الوقت الحالي، بكل تأكيد تدعم ليونيل ميسي، لكن عليه أن يتخذ القرار الصواب ويعلنه خلال الفترة المقبلة، وقبل نهاية عقده مع البرسا".


واستكمل، "انسو فاتي موهبة كبيرة وأكثر مرونة عن باقي اللاعبين، الليجا حاليا أصبحت أعلى بكثير من أي وقت مضى، والمباريات جميعها متكافئة وصعبة للغاية".

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