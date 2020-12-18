الزمالك يكشف حقيقة الصفقة التبادلية الكبرى مع بيراميدز

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:28 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية في نادي الزمالك، عن حقيقة ما تردد بشأن مفاوضات بيراميدز مع الأبيض لإبرام صفقة تبادلية كبرى في الميركاتو الشتوي المقبل.

تصريحات عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك
وقال عصام سالم خلال تصريحات إذاعية عبر عبر "راديو مصر": "لا يوجد أي شيء بشأن إمكانية حدوث صفقة تبادلية مع بيراميدز لضم رمضان صبحي مقابل مصطفى محمد".

وبشأن مستحقات لاعبي الزمالك أوضح سالم: "هناك العديد من الأمور الإيجابية في النادي مثل حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية المتأخرة وحصل بالفعل أيضا أشرف بن شرقي على مبلغ كبير".

وبخصوص تجديد عقد فرجاني ساسي أتم رئيس المنظومة الإعلامية: "نسعى لحسم موقف فرجاني ساسي في الفترة المقبلة والمفاوضات بشأن التجديد معه وصلت لمرحلة متقدمة، رغم ما يتردد بشأن وجود عروض خليجية، ولكن سيبقى اللاعب في الزمالك".

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