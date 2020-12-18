وزير الاتصالات يكشف مفاجأة عن المستشفيات الجامعية (فيديو)

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:16 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن هناك خطة لتطوير وميكنة كل المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة الصحة، موضحا أنه عرض خطة التطوير أمس على رئيس الوزراء خلال اجتماعهم.

وأشار "طلعت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن خطة ميكنة المستشفيات الجامعية سيبدأ تنفيذها خلال الربع الأول من 2021، وستكون على عدة مراحل، حيث ستشمل المرحلة الأولة ميكنة وتطوير 73 مستشفى.

وأضاف وزير الاتصالات، أن تنفيذ المشروع يستغرق نحو 15 شهر، وميزانية تطوير أول 73 مستشفى ستصل إلى 3 مليار جنيه.

كشفت غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، خطة الوزارة لتقديم برامج تدريبية لموظفي الحكومة قبل انتقالهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت "غادة"، خلال تصريحات سابقة، إنه حتى الآن تم تدريب 13 ألف و420 موظف، مشيرة إلى أنه مستهدف تدريب 42 ألف والانتهاء من هذا العدد في 31 مارس المقبل.

وأضافت أن هذا التدريب عبارة عن برامج اليوم الواحد، وهناك برامج طويلة من 5 إلى 10 أيام، وكذلك برامج متخصصة وهي عبارة عن 6 وحدات تم إنشائها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أن هذه التدريب تهدف إلى بناء القدرات الرقمية لموظفي الدولة حتى الذين لن ينتقلوا إلى العاصمة الإدارية، وذلك بتحويل الموظف من المستوى الضعيف من ناحية التحول الرقمي إلى متوسط ومن مستوى متوسط إلى مستوى متقدم.

وأوضحت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، أن جائحة كورونا ساهمت في التحول الرقمي وتقبل المواطنين له، مؤكدة أن التطوير المؤسسي يمهد الطريق لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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