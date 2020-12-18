رقص وسيجار.. هكذا أحتفلت نيللي كريم بعيد ميلادها

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احتفلت الفنانة نيللي كريم، مساء أمس بعيدميلادها ال 46 وسط حضور عدد كبير الفنانين، داخل إحدى الكافيهات المشهورة في القاهرة.









و كانت ظهرت نيللى كريم في عيد ميلادها بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار؛ مرتدية جيب أسود وشميز، كما أنها ظهرت وهي تحمل سيجارة، وظهرت بأكثر من فيديو وهي ترقص مع أصدقائها الفنانين.





وكانت ضمن الحضور في عيد ميلاد نيللي كريم، النجمة درة وزجها رجل الأعمال هاني سعد، ويسرا ، هالة صدقي ، ريهام حجاج ، بوسي شلبي ، محمد العدل و اسر ياسين وغيرهم من نجوم الفن.