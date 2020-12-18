الزمالك يتجه لحل قضية "اشيمبونج"

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
اشيمبونج
اشيمبونج
أمل الحلفاوي
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يسعى نادي الزمالك لحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة للغاني بنيامين اشيمبونج لاعب القلعة البيضاء السابق.

وأوضحت تقارير صحفية، أن اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، برئاسة أحمد البكري، أبلغت الشئون القانونية بالنادي، بالتنسيق مع المحامي نصر عزام، بالتحرك لحل تلك الأزمة.

وأشارت إلى أن الزمالك لم يصله أي خطاب رسمي حتى هذه اللحظة بشأن القضية، موضحة أنه بمجرد الإخطار الرسمي سيتم التحرك لحلها.

وأكدت أن الزمالك بدأ تجهيز كافة الأوراق والمستندات للتوصل إلى حل وعرض جدولة المستحقات على دفعتين أو ثلاثة.

وشدد مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات صحفية، أن الخطاب الذي وصل إلى أشيمبونج من فيفا كانت قيمته 400 ألف دولار، ومع عدم الدفع حتى الآن واستمرار القضية حتى وصلت للمحكمة الرياضية جعل المبلغ يرتفع حتى 1.2 مليون دولار وهذا الرقم كبير للغاية.

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