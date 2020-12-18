الطاقة الذرية: عودة واشنطن للصفقة النووية مع إيران تتطلب اتفاقا جديدا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأرجنتيني رافائيل غروسي، أن إحياء الصفقة النووية مع إيران في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيحتاج إلى إبرام اتفاق جديد.

 

وأشار غروسي، في مقابلة نشرتها أمس الخميس وكالة "رويترز"، إلى أن مخالفات إيران لبنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بينها ومجموعة 5+1 أكثر مما يمكن التراجع عنه بسرعة، مضيفا: "لا أستطيع أن أتخيل أنهم سيقولون ببساطة: "سنعود للمربع الأول"، لأن المربع الأول لم يعد له وجود".

 

ولفت المدير العام إلى أن طهران تجاوزت الحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي فيما يتعلق بكميات المواد النووية وأجهزة الطرد المركزي والأنشطة النووية وتستمر في المضي قدما في هذا السبيل، مشيرا إلى أن السؤال مطروح على المستوى السياسي بشأن ما الذي سيتحدث مع كل ذلك في المستقبل.

 

وتابع: "من الواضح أننا سنحتاج بالضرورة إلى بروتوكول أو اتفاق أو تفاهم أو وثيقة ملحقة تحدد بوضوح ما الذي سنفعله".

 

ورد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إيجابا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني ضرورة وجود "اتفاق مع الاتفاق القائم"، قائلا: "نعم، بدون شك".

 

واتخذت إيران في السنوات الأخيرة سلسلة خطوات في سبيل تجاوز التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، احتجاجا على قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الصفقة واستئناف وتشديد العقوبات ضد طهران.

 

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن الذي سيتولى مقاليد الحكم في 20 يناير عن نيته إعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي في حال عودة إيران إلى تطبيق كامل مسؤولياتها بموجبه.

أخبار تهمك

عاجل.. نقل محمد منير للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

منذ حوالي 9 ساعات

مبابي يحدد شرطه الوحيد لتجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 10 دقيقة

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 12 ساعة

كواليس فشل الأهلي في صفقة كودجو

منذ 38 دقيقة

عاجل.. مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام هذا اللقاح

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا ضخمًا ويتمسك بالبقاء

منذ حوالي 9 ساعات

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ حوالي 11 ساعة

خلاف في الأهلي بسبب أجايي

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ يوم

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:58 م

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

10:05 م

عاجل.. نقل محمد منير للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

12:05 ص

عاجل.. مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام هذا اللقاح

12:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان