بينس يخطط للمغادرة في رحلة خارجية بعد تأكيد فوز بايدن

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:40 ص
بوابة الفجر
وكالات
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ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يخطط للمغادرة في رحلة خارجية بعد تأكيد فوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

 

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين للصحيفة إن بينس يفكر في الذهاب برحلة خارجية تستغرق أسبوعا تبدأ في 6 يناير، وهو اليوم المتوقع أن يؤكد فيه فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية.

 

ولفتت إلى أن عملية التصويت هذه تضع بينس في موقف حرج بالنظر إلى رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة، مشيرة إلى أن وظيفة بينس في هذا اليوم احتفالية إلى حد كبير، لكن واجبه الدستوري يملي عليه تأكيد الفائز في الانتخابات.

 

وفيما لم يؤكد مساعدو بينس صحة هذه المعلومات، كشفت "بوليتيكو" أن جولة بينس الدولية تتضمن البحرين وإسرائيل وبولندا.

 

وستكون هذه أول رحلة دولية لبينس منذ يناير عندما سافر إلى روما وإسرائيل.

 

وقال مسؤول كبير إن الرحلة لم يتم تأكيدها بعد، وإن التوقيت يتعلق بكيفية ترتيب جدوله الزمني.

 

كما قال أحد حلفاء بينس لـ"بوليتيكو": "أظن أن التوقيت ليس مجرد صدفة".

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