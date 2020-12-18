مدرب مانشستر يونايتد: علينا تحسين النتائج إذا أردنا لقب البريمير ليج

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:31 ص
سولشاير
سولشاير
وكالات
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حقق مانشستر يونايتد الفوز على شيفيلد يونايتد بنتيجة 3-2 أمس الخميس، لكن مدربه أولي جونار سولشاير شدد على أهمية تحسين النتائج على ملعبه لو أراد المنافسة على اللقب.

وانتصر يونايتد في جميع مبارياته الست خارج ملعبه وحصد عدداً أكبر من النقاط عما فعل في أولد ترافورد حيث فاز مرة واحدة عندما تغلب على وست بروميتش ألبيون الشهر الماضي.

وقال سولشاير الذي يستضيف فريقه منافسه ليدز يونايتد يوم الأحد: "نحن بحاجة إلى تحسين نتائجنا على أرضنا، بالتأكيد الأمر أصبح متشابهاً داخل وخارج الملعب في الظروف الحالية، بسبب عدم وجود الجماهير، ويبدو أننا سنواجه هذا الوضع لفترة أطول قليلاً، لكن يجب علينا التعود على أولد ترافورد أكثر من الملاعب الأخرى".

ويحتل يونايتد المركز السادس برصيد 23 نقطة متأخراً بخمس نقاط عن ليفربول المتصدر لكنه لعب مباراة واحدة أقل عن حامل اللقب.

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