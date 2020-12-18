موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

يخوض فريق الأهلي مباراة قوية ضد فريق غزل المحلة اليوم الجمعة، على استاد "الأهليWE السلام" ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 /2021.





وافتتح الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بالفوز على فريق مصر المقاصة بنتيجة 3/1، بينما تعادل غزل المحلة مع سموحة في أولى مبارياته بالبطولة.





ويتطلع الأهلى لتحقيق فوزه الثاني على التوالي لمواصلة مشواره نحو الحفاظ على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتبدأ أحداث مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم الجمعة الموافق 18/12/2020، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، على استاد الأهليWE السلام، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.





ويمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي و غزل المحلة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، ويمكن مشاهدة المباراة عبر البث الأرضي للتليفزيون المصري.



