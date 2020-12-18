خلاف في الأهلي بسبب أجايي

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
جونيور اجايي
جونيور اجايي
ريهام عبد المحسن
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سادت حالة من الخلاف في الوقت الحالي بين الطاقم الطبي في الأهلي ونجم الفريق النيجيري جونيور أجايي بشأن طريقة العلاج وذلك عقب تعرضه للإصابة في الوتر الوحشي.

وأعرب أجايي عن رغبته في عدم الخضوع للجراحة وأبدى تحفظه على إجراء العملية الجراحية بعد الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك.

وطالب النجم النيجيري من جهاز كرة القدم في الأهلي الخضوع للعلاج التحفظي كما حدث في فترة إصابته في الركبة منذ ما يقرب من موسمين.

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي أن فترة غياب جونيور أجايي عن المشاركة في المباريات لن تقل عن شهرين ونصف ومن المحتمل أن تصل إلى 3 شهور.

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